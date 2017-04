ಉಪ್ರದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಗೋವು ಮಮ್ಮಿ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಮ್ಮಿ: ಒವೈಸಿ

ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಗೋವನ್ನು ತಾಯಿ ಸಮಾನ ಅನ್ನುವ ಬಿಜೆಪಿ, ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ಜನರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಎನ್ನುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬೂಟಾಟಿಕೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಇ-ಇತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಒವೈಸಿ

Story first published: Saturday, April 1, 2017, 17:13 [IST]

English summary

In Uttar Pradesh, cow is considered mummy (mother), while in northeast it's yummy. If this is not the BJP's hypocrisy then what is it? Elections are going to take place in three north eastern states, they are allowing beef because of this reason, said by AIMIM chief Asaduddin Owaisi.