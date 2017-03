ಮಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದವನನ್ನು ಇರಿದು ಕೊಂದ ಟಿಆರ್ ಎಸ್ ಮುಖಂಡ

ಮಗಳಿಗೆ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ, ಆಕೆ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಿತಿ ಮುಖಂಡನೊಬ್ಬ ಇತರ ನಾಲ್ವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಚೂರಿಯಿಂದ ಇರಿದ ಗಾಯದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Wednesday, March 1, 2017, 12:59 [IST]

English summary

The Adibhatla police arrested a Telangana Rashtra Samiti leader for allegedly stabbing a man who had been earlier arrested for sexually exploiting the former's daughter.