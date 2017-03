ಹೈದರಾಬಾದ್: ಹಳೆ ನೋಟಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟು, 16 ಜನ ಅರೆಸ್ಟ್

ಹಳೆ ನೋಟಿಗೆ ಹೊಸ ನೋಟು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 16 ಜನರ ತಂಡವನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. 16 ಜನರ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಳೆ ನೋಟನ್ನು ಹೊಸ ನೋಟಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿತ್ತು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

16 member gang arrested for trying to exchange old currency worth Rs 1.2 crore for new denomination notes. Case has been registered and probe is going on.