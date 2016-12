ಮೋದಿ ಹೊಗಳಿದ್ದ ಪವನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿಗೇಕೆ ಸಿಟ್ಟು?

ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಅವರಿಂದ ಹೊಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಜನಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟ ಪವನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರು ತಿರುಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, December 21, 2016, 15:07 [IST]

English summary

The Bharatiya Janata Party hit back at actor and Jana Sena chief Pawan Kalyan for attacking attacked the Centre on various issues including demonetization, suicide of Dalit scholar Rohit Vemula and other issues.