ಆರ್ ಜೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣನಾದ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ಸೆರೆ

ಹೈದರಾಬಾದಿನ ರೇಡಿಯೋ ಚಾರ್ಮಿನಾರ್ ನಲ್ಲಿ ಆರ್ ಜೆ ಆಗಿದ್ದ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣರ ಆರೋಪಿ ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರ ಪತಿ ಆರ್ಮಿ ಆಫೀಸರ್ ವೈಭವ್ ಅವರನ್ನು ಕೊನೆಗೂ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

English summary

An Army major, who was booked on charges of dowry death after his wife — a radio jockey (RJ) with a local FM channel — allegedly committed suicide here, was on Wednesday arrested.