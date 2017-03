ಸ್ಮಗಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಲೇಡಿ ಡಾನ್ ಸಂಗೀತಾ ಅಂದರ್!

ಮಾಜಿ ಗಗನಸಖಿ, ಮಾಡೆಲ್, ರಕ್ತಚಂದನ ಸ್ಮಗಲ್ಲಿಂಗ್ ಲೋಕದ ಲೇಡಿ 'ಡಾನ್' ಸಂಗೀತಾ ಚಟರ್ಚಿಗೆ 14 ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿ, ಗುರುವಾರದಂದು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 30, 2017, 23:44 [IST]

English summary

A court in Andhra Pradesh on Wednesday sent to jail former air hostess and model Sangeeta Chatterjee for her alleged involvement in red sanders smuggling.