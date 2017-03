ತಲಾಖ್ ನೀಡಿ, ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಡಿದ ರಾಕ್ಷಸರು

ಅಮೆರಿಕದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ ಅನಾಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಉಸ್ಮಾನ್ ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೊನೆಯ ವಾರದಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿಗೆ ವ್ಹಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ ತಲಾಖ್ ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಆತನ ಮೆಸೇಜ್ ತಲುಪಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಆಕೆಯನ್ನು ಅತ್ತೆಯ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Saturday, March 4, 2017, 16:33 [IST]

English summary

An NRI Usman Qureshi, temporarily resides in America has sent talaq message to his wife Maharin through whats app. Wife registered complaint. Police arrested the parents of the man. ವಾಟ್ಸ್ ಆಪ್ ತಲಾಖ್: ಆರೋಪಿಯ ಪಾಲಕರ ಬಂಧನ