ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ವಿಶೇಷ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಕಡ್ಡಾಯ!

ಏಳು ಮಲೆ ಒಡೆಯ ತಿರುಪತಿ ತಿಮ್ಮಪ್ಪನ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ ಹಿಡಿದು ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಬೇಕಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Devotees of Lord Venkateswara who want to trek the Tirumala hills here on foot will now have to produce their Aadhar card as identify proof for getting authorised tickets for 'privileged special entry darshan' and laddus.