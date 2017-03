ಬ್ಯಾಂಕ್ ನವರನ್ನೇ ಯಾಮಾರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಂಧನ

ಎರಡು ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಐನೂರು ಮುಖಬೆಲೆಯ ನಕಲಿ ನೋಟುಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನನ್ನು ಹೈದರಾಬಾದ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Hyderabad: A man arrested for trying to deposit Rs 9.90 lakhs of fake new Rs 500 & Rs 2000 notes in a bank in Malkajgiri area on March 14.