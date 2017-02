ವಿಜಯವಾಡ: ಬಸ್ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ 8 ಸಾವು, 30 ಜನರಿಗೆ ಗಾಯ

ಮಂಗಳವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದಿವಾಕರನ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಬಸ್ ವೊಂದು ಕೃಷ್ಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮುಲಪಡು ಬಳಿ ಕಾಲುವೆಗೆ ಉರುಳಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ 8 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದು 30ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರಿಗೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 12:22 [IST]

English summary

A private bus fell off a bridge into a canal in Mulapadu Krishna district,Andhra Pradesh on February 28, killing 8 people and leaving over 30 injured. The driver was allegedly drowsy and lost control of the Volvo bus, which was heading from Bhubaneswar to Hyderabad.