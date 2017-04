ಅನಂತಪುರಂ: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದ 13 ಜನ ಮಸಣಕ್ಕೆ

ಗುಂಟಕಲ್ ನ ಎರ್ರಾತಿಮ್ಮ ರಾಜು ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ದೋಣಿ ಮುಳುಗಿದ ಪರಿಣಾಮ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ 13 ಜನ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 4 ಜನ ಮಹಿಳೆಯರು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.

English summary

13 people drowned in a stream in Erratimma Raju lake of Guntakal block of Anantapur district, Andhra Pradesh after a boat capsized on Friday afternoon.