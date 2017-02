ಕುಸ್ತಿಪಟು ಸಂತೋಷ ನಿಧನ: 5 ಲಕ್ಷ ರು ಪರಿಹಾರ ಘೋಷಣೆ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ವಾರ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್‌ನ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ಎಲುಬು ಮುರಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ ಪೈಲ್ವಾನ್‌ ಸಂತೋಷ ಹೊಸಮನಿ (21)ಮಂಗಳವಾರ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Young wrestler Santosh Hosmani(21) pass away at Hubballi kims hospital on Feruary 14. The Karnataka government announces Rs 5 lakh his family.