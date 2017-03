ಧಾರವಾಡ ಜೈಲಲ್ಲೇ ಹತ್ಯೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್, ಗೌಡನ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿ ವಜಾ

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯ ಯೋಗೇಶ ಗೌಡನ ಹತ್ಯೆ ಆರೋಪಿಗಳ ಕೊಲೆಗೆ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕಿದ್ದ ಮೃತನ ಸಹೋದರ ಗುರುನಾಥ ಗೌಡ ಮತ್ತಿತರರ ಜಾಮೀನು ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಜೆಎಂಎಫ್ ಸಿ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ವಜಾ ಮಾಡಿದೆ

Gurunath Gowda's bhel application rejected in JMFC court on Friday at Dharwad. He is a brother ZP member Yogesh Gowda, who was murdered last year.