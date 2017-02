ನೆಲ ಗುಡಿಸಿ ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೂ ಸಿದ್ಧ : ಯೋಧ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಹೆಂಡತಿ

ಮಹಾದೇವಿಯ ಕಂಕುಳಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕಂದಮ್ಮ ಪ್ರತಿಬಾರಿ ಹನುಮಂತಪ್ಪನ ಛಾಯಾಚಿತ್ರವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 'ಅಪ್ಪಾ' ಎಂದು ಮುಗ್ಧವಾಗಿ ಕರೆದಾಗಲೆಲ್ಲ ಮಹಾದೇವಿಯ ಕರುಳು ಕಿತ್ತುಬರುತ್ತದೆ, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರಪೊರೆ ಪ್ರಪಾತವಾಗಲು ಹಾತೊರೆಯುತ್ತದೆ.

Story first published: Tuesday, February 21, 2017, 17:12 [IST]

English summary

"I will sweep the floor if I have to, but give me a job so that I can lead a life of dignity," these are very painful words coming from the widow of a soldier who was called the Siachen braveheart.