ರಾಜ್ಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಬಡ್ಡಿ: ಕೆಎಸ್ ಪಿ, ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಚಾಂಪಿಯನ್

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ-ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಎಸ್ ಪಿ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ವಿಜಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿವೆ.

Written by: ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

English summary

Vijayabank gents kabaddi team and KSP womens team wins state level olympics Kabaddi tournament at Hubballi on February 07.