ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಸಿಕ್ಕರೆ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯವರು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾರಂತೆ!

ಪ್ರೇಮಿಗಳ ಮದುವೆಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ನಾವು ಮುಂದೆ ನಿಂತು ವಿವಾಹಕ್ಕೆ ಏರ್ಪಾಟು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಜೋಡಿಗಳ ತಂದೆ-ತಾಯಿ ಜತೆ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಎಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಸೇನೆಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Monday, February 13, 2017, 21:18 [IST]

English summary

Srirama sene members mediate marriage between lovers in Hubballi, said in press meet on Monday by sene organizing secretary Ganesh Kadanda. Any couple caught on Valentines day sene members forcibly get them married.