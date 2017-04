ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಕಟುಗರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ 2 ಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಬುರುಡೆ ಪತ್ತೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಇಸ್ಲಾಂಪುರದ ಕಟುಗರ ಓಣಿಯಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಎರಡು ಗೋಣಿಚೀಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರ ತಲೆಬುರುಡೆ, ಎಲುಬುಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಗಾಬರಿಯಾದ ಸ್ಥಳೀಯರು ಕಸಬಾ ಪೇಟೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು. ಈಗ ತನಿಖೆ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ

Story first published: Thursday, April 13, 2017, 9:53 [IST]

English summary

Skull and bones found in two gunnybag at Hubballi Katugara Oni on Wednesday. Local people informed Kasaba pete police station. Two gunnybag seized by police.