ಭೂಕಬಳಿಕೆಗೆ ಗೃಹಸಚಿವ ಪರಮೇಶ್ವರ್ ಬೆಂಬಲ: ಹಿರೇಮಠ್ ಆರೋಪ

ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನ ಮೂಡಿಗೆರೆಯ ಕಂದೂರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಸುಮಾರು 15 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಒತ್ತುವರಿಗೆ ಮೋಟಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದರೆಂದು ಆರೋಪ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, March 8, 2017, 14:57 [IST]

English summary

Activist and Samaja Parivarthana Ssamudaaya chief S.R. Hiremath alleged against Congress leader, MLC Motamma over a land encroachment scandal in Chikkamagaluru. He also alleged that home minister G. Parameshwar support Motamma in this regard.