ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳಿಗೆ ಉಷ್ಣಾಂಶದ ಬಿಸಿ

ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ 41 ರಿಂದ 43 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ದಾಖಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆಗೆ ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿವೆ.

English summary

Temperatures in North Karnataka are touching record levels but it is not just the heat that the people are worried about. Extreme conditions are rapidly dehydrating newborns. With temperatures ranging between 41 and 43-degree celsius on a daily basis, doctors are being flooded with complaints of babies suffering from dehydration.