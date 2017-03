ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಲಶ್ರುತಿ: ಮಹಾದೇವಿ ಇಂದಿನಿಂದ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉದ್ಯೋಗಿ

ಇಂದಿನಿಂದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಸಿಲ್ಕ್ ಬೋರ್ಡಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತ ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿ ಸೇರಿದ ಮಹಾದೇವಿಯವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಜಮೀನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವಂತೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಅಭಿಯಾನವನ್ನು 'ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ' ನಡೆಸಿತ್ತು.

Story first published: Monday, March 27, 2017, 13:52 [IST]

English summary

Mahadevi Koppad, wife of Siachen braveheart Hanumanthappa Koppad is all set to begin her first day at central silk board. A month after OneIndia ran a campaign in support of the martyr's family and reminded the government about the promises that were unfulfilled, Mahadevi received job offers from various private and government entities.