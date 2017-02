ಒಲಿಂಪಿಕ್ 2017: ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳ ಪಾರುಪತ್ಯ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಒಲಂಪಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಕಬ್ಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳು ಪಾರಮ್ಯ ಮೆರೆದಿವೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡಗಳೇ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Sunday, February 5, 2017, 13:01 [IST]

English summary

Bengaluru teams won all the Kabaddi matches in its first day of the league at Karnataka Olympics games 2017, Hubballi.