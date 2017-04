ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆ ದೋಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 120 ಮಂದಿ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಿದೆ: ಎಚ್ ಡಿಕೆ

ಜೆಡಿಎಸ್ ನಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ನೂರಿಪ್ಪತ್ತು ಮಂದಿಯ ಪಟ್ಟಿ ಸಿದ್ಧವಿದೆ ಎಂದು ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜತೆಗೆ ಮೈತ್ರಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 27, 2017, 20:33 [IST]

English summary

No coalition with Congress for Karnataka assembly election, will contest from all 224 constituencies, said by JDS state president HD Kumaraswamy at Hubballi.