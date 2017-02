ವೀರಯೋಧ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಪತ್ನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಉದ್ಯೋಗ

ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಶೇಕವ್ವ, ಯೋಧನ ಪತ್ನಿ ಮಹಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೂಸು ನೇತ್ರಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸರಕಾರ ಮಹಾದೇವಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ನೀಡುತ್ತೇವೆಂದು ಹೇಳಿ ಮಾತು ತಪ್ಪಿದೆ ವರ್ಷ ಉರುಳುತ್ತಿದೆ ಅವರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

Story first published: Monday, February 13, 2017, 20:27 [IST]

English summary

Mahadevi, wife of Lance Naik Hanumanthappa Koppad is still in search of government job. 10th Class pass, she needs a job in\around Hubblli. February 11th is 1st death anniversary of the Hanumanthappa Koppad