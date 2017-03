ಕರ್ನಾಟಕ ವಿವಿಗೂ ತಟ್ಟಿದ ಜೆಎನ್ಯೂ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚು, ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಮುಂದೂಡಿಕೆ

ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ಜೆಎನ್ಯು ಉಪ ಕುಲಪತಿ ಜಗದೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಘಟಿಕೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Thursday, March 2, 2017, 14:49 [IST]

English summary

Karnatak university in Dharwad was forced to postpone its convocation scheduled on Thursday after its guest of honor and JNU's Vice chancellor Mamidala Jagadesh Kumar cancelled his visit. Threat perception was cited as the reason for the cancellation of Jawaharlal Nehru University's VC's visit to Dharwad.