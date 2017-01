ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟಿಗೆ ಸುಗ್ರೀವಾಜ್ಞೆ: ಜ.23ರಿಂದ ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ ಹೋರಾಟ ಶುರು

ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಕೂಗಿಗೆ ಕಿವಿಕೊಟ್ಟ ಮೋದಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಜನರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಏಕೆ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ ಜ.23ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕಳಸ ಬಂಡೂರಿ ಸಮಿತಿ ಹೋರಾಟದ ಅಖಾಡಕ್ಕೆ ಹಿಳಿಯಲಿದೆ.

English summary

After the success of Jallikattu, now Kalasa-Banduri Horata Samiti start protest mahadayi issue on January 23.