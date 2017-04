ಐಪಿಎಲ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬುಕಿ ಬಂಧನ

ಐಪಿಎಲ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಕಬಾಡಿ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಡಜನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್, ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿಯಿದ್ದ ನೋಟ್ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, April 14, 2017, 18:46 [IST]

English summary

The Hubballi police arrested a bookie for indulging in IPL betting. Searches were conducted at the residence of Raghavendra Kabadi, a resident of Hubballi after the police received information about rampant cricket betting.