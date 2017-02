ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನನ್ನ ವೀರ ಗಂಡ ಕಲಿಸಿಲ್ಲ : ಮಹಾದೇವಿ

ಸರಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತೇನೆಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದೇ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತೇನಷ್ಟೇ ನಾನು. ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದನ್ನು ನನ್ನ ಗಂಡ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರಲ್ಲೂ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುವುದೂ ಇಲ್ಲ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, February 22, 2017, 12:46 [IST]

English summary

My brave husband has never taught me to beg for anything. So, I will never beg for job to state of central government. These are the words of Mahadevi, wife of Siachen braveheart Hanumanthappa Koppad. Karnataka government has assured her job in state government.