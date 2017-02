ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ: ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಥವನ್ನು ಎಳೆಯುವ ಬನಶಂಕರಿ ಜಾತ್ರೆ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ವಿದ್ಯಾನಗರದ ಬನಶಂಕರಿ ಬಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ರಥವನ್ನು ಎಳೆದು ನೆರೆದ ಭಕ್ತರ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು.

English summary

Hubballi : Vidyanagara Banashankari Temple Rathayatra Celebration today. It is unique cart festival in which only woman are allowed to pull the cart.