ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ರ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿದ್ರೆ 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಪ್' ಇದೆ ಜೋಕೆ!

ಸಂಚಾರ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಸಂಚಾರಿ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ 'ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಪ್' ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹು-ಧಾ ಪೊಲೀಸ್ ಆಯುಕ್ತ ಪಾಂಡುರಂಗ ರಾಣೆ ಈ ಆಪ್ ಉಳ್ಳ 50 ಮೊಬೈಲ್ ಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.

English summary

Mobile app realised traffic police in hubballi. police comminisioner pandurang rane handover 50 mobile to traffic police. The 'Traffic App' help for traffic related operations.