ಬೆಳ್ಳಂಬೆಳಗ್ಗೆ ವಧು ನಾಪತ್ತೆ, ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಮದುವೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ

ಧಾರವಾಡದ ಆ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯ ಎಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಮುಗಿದಿತ್ತು. ಹಿಂದಿನ ದಿನದ ಶಾಸ್ತ್ರ-ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸಹ ಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮಾರನೇ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ವಧುವೇ ನಾಪತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಹುಡುಕಿದರೂ ಪತ್ತೆಯಾಗದೆ ಮದಿವೆ ಮುರಿದುಬಿತ್ತು

Story first published: Tuesday, April 11, 2017, 16:27 [IST]

English summary

Due to inevitable reason marriage is postponed- Such board displayed outside the marriage hall in Dharwad city recently. Because bride had missing from marriage hall.