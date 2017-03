ಬದುಕಿ ಅಚ್ಚರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯ ಹುಡುಗ ಸತ್ತೇ ಹೋದ!

ಸಾಯುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಸಿ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ವೇಳೆ ಮಾರ್ಗ ಮಧ್ಯೆ ಎದ್ದು ಕುಳಿತು ಪುನಃ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿದ್ದ. ಧಾರವಾಡ ತಾಲೂಕಿನ ಮನಗುಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಕುಮಾರ್ ಮರಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ

Story first published: Tuesday, March 7, 2017, 14:47 [IST]

English summary

Kumar Maradi, Dharawad boy dies on Monday. On February 17th The family of a teenager were shocked to see their son, presumed dead, wake up en route the cemetery in Hubballi. The 17-year-old was presumed dead after doctors removed him from life-support and the family brought him back home. But finally he dies.