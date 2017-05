'ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದಿಂದ ವಿಶ್ವಾಸದ್ರೋಹ'

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಅಕ್ರಮ ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ಈಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ವಿಶ್ವಾಸ ದ್ರೋಹ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ಎಸ್ ಆರ್ ಹಿರೇಮಠ್ ಹುಬ್ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Saturday, May 20, 2017, 2:12 [IST]

Congress government neglecting illegal mining case after came into power in Karnataka state, said by Samaja Parivartana Samudaya founder SR Hiremath in Hubballi.