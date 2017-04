ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ಚೈತ್ರಾ ಗೌಡ

ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸಮಾರಂಭವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಡಿ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮಹಿಳಾ ಬ್ರಿಗೇಡನ ಯುವ ಘಟಕದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ಚೈತ್ರಾ ಗೌಡ ರನ್ನು ನೇಮಕ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ

English summary

Chaitra Gowda from Sirsi has appointed as state president of HD Kumaraswamy Brigade women wing in a party programme which took place in Hubli. JDS state president H D Kumaraswamy has also attended the programme.