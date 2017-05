ಧಾರವಾಡದ ನೆಹರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಸಾವಿನಿಂದ ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ

ಧಾರವಾಡದ ನೆಹರೂ ನಗರದಲ್ಲಿ ಆ ಅಕ್ಕ-ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದರು. ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆಕ್ಕ ಮೃತಪಟ್ಟರೆ, ಆ ಘಟನೆಯಿಂದ ನೊಂದು ತಮ್ಮ ಕೂಡ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, May 11, 2017, 18:36 [IST]

Kolar district KGF woman registered complaint against her husband Roopesh threat to release her private videos in social media.