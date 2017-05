ಅವನತಿಯತ್ತ ಅರಕಲಗೂಡಿನ ಬೈಚನಹಳ್ಳಿ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ!

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಟ್ಟು 18 ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವನತಿಯ ಹಾದಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಮೊದಲ ಸಸ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಬೈಚನಹಳ್ಳಿಯದು. ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ದಿವ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ?

Subscribe to Oneindia Kannada

WHAT OTHERS ARE READING

English summary

Baichanahalli farm is declining day by day due to irresponsibility of horticulture departmenet. Coconut trees, chikoo and mango plants are slowly dying due to lack of water.