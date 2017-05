ಹಾಸನ: ಸಾಲ ಬಾಧೆಗೆ ಮತ್ತಿಬ್ಬರು ರೈತರ ಬಲಿ

ಸೋಮನಾಥ ಹಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಡರ ಹಳ್ಳಿಯ ರೈತರ ಸಾವು; ಮುಂದುವರಿದೇ ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಅನ್ನದಾತರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Thursday, May 4, 2017, 15:46 [IST]

English summary

Two farmers committed suicide due to loan burden and crop loss in Hasan on May 4th, 2017. These farmers belong to Channarayapattana Taluk.