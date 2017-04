ಮಹಾಮಸ್ತಕಾಭಿಷೇಕ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಶಿಲಾನ್ಯಾಸ

ವಿಂಧ್ಯಗಿರಿ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿರುವ ಜೈನರ ಮಹಾಮುನಿ ಬಾಹುಬಲಿಯ 57 ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಬೃಹತ್ ಏಕಶಿಲಾ ಪ್ರತಿಮೆ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿದ್ದು 983ರಲ್ಲಿ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ 143 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಸುಂದರ ಮೂರ್ತಿಗೆ 2006ರಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಸ್ತಿಕಾಭಿಷೇಕವಾಗಿತ್ತು.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 16:45 [IST]

English summary

Shravanabelagola Mahamastakabhisheka in February 2018 : Siddaramaiah kickstarted development work in Shravanabelagola in Hassan district, for the mega event which happens once in 12 years. Gommateshwara Statue is a 57-foot (17 m) high monolithic statue located on Vindyagiri hill at Shravanbelagola.