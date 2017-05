ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆಯುವಾಗ ನದಿಗೆ ಬಿದ್ದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾವು

ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಉದಯಗಿರಿ ಬಡಾವಣೆಯ ನಿವಾಸಿ ಕುಮಾರ್(37) ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ದುರ್ದೈವಿ. ಇವರು ತನ್ನ ಪತ್ನಿ ರೂಪ ಮತ್ತು 12 ವರ್ಷದ ಪುತ್ರ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ನೊಂದಿಗೆ ಚುಂಚನಕಟ್ಟೆ ಶ್ರೀರಾಮ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು.

English summary

A man died after falling into the river Cauvery while trying to take a selfie here in Chunchanakatte of KR Nagar, Hassan.