ಹಾಸನ: ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಏಳು ಮಂದಿ ಅರೆಸ್ಟ್

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಡಬಲ್ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ತಲೆ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಏಳು ಮಂದಿ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಹಾಸನದ ಹೊಳೆನರಸೀಪುರ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Friday, March 10, 2017, 18:14 [IST]

English summary

Hassan district Holenarasipur police arrested Seven accused in Double murder case. Dileep and Rajashekharappa who were from Hassan, murdered at Bengaluru in December 2016.