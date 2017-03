ಯೋಧನ ಸಹೋದರ ಜಿ.ಎಸ್.ಲೋಕೇಶ್ ಹೇಳುವಂತೆ ಯೋಧ ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ಸಾವನಪ್ಪಿರುವ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಿಎಸ್‍ಎಫ್‍ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮೃತನ ಮನೆಗೆ ದೂರವಾಣಿ ಮೂಲಕ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.30ರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The Border Security Force man named G.S. Prasanna Kumar (28) who was serving in Perojpur of Punjab died on Monday. According to Family sources, BSF personnel had intimated this sad news via phone on Monday morning 7:30 A.M. The reason behind the death has not been revealed by BSF.