ಅಚ್ಚರಿಯ ಮೇಲೊಂದು ಅಚ್ಚರಿ, ಹಾಸನ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ

ಕೆರೆಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿ. ಘಟಕವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಗಳಿಗೆ ತೈಲ ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೋರುವ ತೈಲ ಕೆರೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಕೆರೆಯ ನೀರು ತೈಲ ಮಿಶ್ರವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಂಕಿ ಹತ್ತಿಕೊಂಡಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

#WATCH : Fire rages on a patch of a lake near Dodda Basavanahalli in Hassan, Karnataka. (May 8) pic.twitter.com/u9g45HlcJ9

English summary

Fire rages on a patch of a lake near Dodda Basavanahalli in Hassan, Karnataka. The lake is close to a terminal of the Hindustan Petrol Corporation Ltd. (HPCL) in the industrial area.