ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಘೋಷಣೆ!

ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಎಂಬ ಒಕ್ಕಣೆಯಿರುವ ಕರಪತ್ರಗಳನ್ನು ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ನಿಂದ ಹಾಸನದ ಅರಸೀಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಲಾಗಿದೆ. ಹೌದಾ, ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗೋದಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ರಾಯಣ್ಣ ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಶುರು ಮಾಡಿದರಾ?

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

KS Eshwarappa is next CM of Karnataka, it is a statement printed in a pamphlet circulated by Rayanna brigade in Arasikere, Hassan district.