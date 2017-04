ಮೂರನೇ ಮಹಡಿಯಿಂದ ಆಯತಪ್ಪಿ ಬಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಅಸುನೀಗಿದ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬಸಟ್ಟಿಕೊಪ್ಪಲು ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

An engineering student Nishchay dies in Basattikoappal a small village in Hassan district by falling from 3rd floor of a building. He was studying in Malnad college.