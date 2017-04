ಹಾಸನದ ಶ್ರವಣಬೆಳಗೊಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಗೆ ಹದ್ದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಘಟನೆ ಇಂದು ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 11:36 [IST]

English summary

An eagle Collides to Karnataka CM Siddaramiah's helicopter creates tension sometimes. Fortunately timely action by the pilot avoids the tragedy. The incident took place when, CM Siddaramhaiah was travelling to Hassan to inaugurate some delvelopment activites.