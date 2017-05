ಪರಪುರುಷನೊಡನೆ ಸ್ನೇಹ: ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಪತಿಗೇ ವಿಷವುಣಿಸಿದ ಪತ್ನಿ!

ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತನ ಪತ್ನಿ ಆಶಾ ಎಂಬುವವರನ್ನೇ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಘಟನೆ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Wednesday, May 3, 2017, 9:49 [IST]

English summary

In a strange incident a man suspiciously dies in Hassan, and his wife detained by police. The got married before three months.