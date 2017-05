ಕಲಘಟಗಿ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಕೆಂಡದೋಕುಳಿ: ಇದೆಂಥ ವಿಚಿತ್ರ ಭಕ್ತಿ!

ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬದಂದು ಬಣ್ಣ ಎರಚಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಕೆಂಡ ಎರಚಾಡಿ ದೇವರ ಬಗೆಗಿನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸುವ ವಿಚಿತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಲಘಟಗಿಯ ರಥೋತ್ಸವವೊಂದರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

English summary

Kendadokuli is a strange celebration which takes in Kalaghatagi fair in Dharwad. The celebration includes throwing hot coal to one another.