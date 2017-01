ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಕೆಲಗೇರಿ ಕಲಾವಿದರು ಅಯ್ಕೆ

ಜನವರಿ 26 ರಂದು ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜಪಥ್‍ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದ ಕೆಲಗೇರಿಯ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ಜಗ್ಗಲಿಗೆ ಮೇಳದ ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತಿದೆ.

Story first published: Tuesday, January 17, 2017, 11:04 [IST]

English summary

Dharwad: Kalageri Jaggalige Folk artist team has been chosen to perform on Rajpath on Republic Day celebration in New Delhi.