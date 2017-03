ಪ್ರಗತಿಪರ ಲೇಖಕ ಯೋಗೀಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗೆ ಮಸಿ ಬಳಿದು ಅವಮಾನ

ದಿವಂಗತ ಪತ್ರಕರ್ತ ಪಿ. ಲಂಕೇಶ್ ಅವರ ಸ್ಮರಣೆಗಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದ ಯೋಗೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್.

English summary

Progressive writer Yogesh Master was on 12th March, 2017, attacked by unidentified persons who smeared his face with black oil on the sidelines of a fuction in Davanagere.