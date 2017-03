ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಮೀಸಲಾತಿ, ಅನುದಾನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ ಜನಾಂಗಗಳೂ ಕೂಡ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೌಕರರು ಹಾಗೂ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ಬಾಂಧವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು

Harihara: Valmiki community which is fourth largest in state belongs to Scheduled Tribe category in reservation list. But, leaders of this community demand a separate reservation and grant from the Government of Karnataka.