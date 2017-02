ಆತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೋರಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಬೇಕು : ನಟ ಯಶ್

ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರದಂಥ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪದೇ ಪದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಇಂಥ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗುತ್ತಿರುವವರ ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳಿಗೆ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬೇಕು. ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾಠವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಎಂದು ನಟ ಯಶ್ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Monday, February 27, 2017, 10:46 [IST]

English summary

Rapist should get capital punishment said actor Yash in Davanagere. Yash is on tour to study drought situation in North Karnataka